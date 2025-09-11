Владимир Зеленский заявил, что Польша выразила готовность направить своих военных в Украину, чтобы те перенимали опыт в борьбе с дронами. По словам президента, Украина открыта к оказанию поддержки союзникам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве 11 сентября.

Читайте также Беспроигрышная ситуация для Кремля: политолог предположил, чего ждать после атаки БпЛА на Польшу

Польша готова отправить военных на учения

Владимир Зеленский призвал союзников Киева пересмотреть собственные возможности противовоздушной обороны после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

По его словам, Польша отправит своих военных в Украину для перенимания опыта в противодействии дронам.

Дональд (Туск, – 24 Канал) сказал, что отправит своих военных, кто нужен,

– отметил Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что связал польскую сторону с министром обороны Денисом Шмыгалем и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Командующий Сырский сегодня на связи с командующим Польши. Далее – это уже технические шаги,

– подытожил Владимир Зеленский.

Источники Reuters, знакомые с этим вопросом, также подтвердили, что польские военные представители пройдут учения по сбиванию беспилотников.

Российские беспилотники атаковали Польшу: последние новости