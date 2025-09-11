Туск готов отправить военных в Украину для обучения противодействию дронам, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Польша готова отправить своих военных в Украину для обучения противодействию дронам.
- Украинская сторона уже связала польских представителей с министром обороны Денисом Шмыгалем и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Владимир Зеленский заявил, что Польша выразила готовность направить своих военных в Украину, чтобы те перенимали опыт в борьбе с дронами. По словам президента, Украина открыта к оказанию поддержки союзникам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве 11 сентября.
Польша готова отправить военных на учения
Владимир Зеленский призвал союзников Киева пересмотреть собственные возможности противовоздушной обороны после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
По его словам, Польша отправит своих военных в Украину для перенимания опыта в противодействии дронам.
Дональд (Туск, – 24 Канал) сказал, что отправит своих военных, кто нужен,
– отметил Зеленский.
Президент Украины также рассказал, что связал польскую сторону с министром обороны Денисом Шмыгалем и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Командующий Сырский сегодня на связи с командующим Польши. Далее – это уже технические шаги,
– подытожил Владимир Зеленский.
Источники Reuters, знакомые с этим вопросом, также подтвердили, что польские военные представители пройдут учения по сбиванию беспилотников.
Российские беспилотники атаковали Польшу: последние новости
В ночь на 10 сентября было зафиксировано по меньшей мере 19 нарушений воздушного пространства Польши. Атаку помогали отражать силы НАТО.
Из-за вражеских беспилотников Польша закрывала несколько аэропортов, включая Варшавский международный аэропорт. Такой шаг объяснили "незапланированной военной деятельностью, связанной с обеспечением государственной безопасности".
После атаки Владимир Зеленский заявил, что эффективным решением может быть установление систем ПВО на западе Украины. По его словам, авиация партнеров взамен может использоваться на территории Польши, но нужна общая координация.