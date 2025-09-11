Туск готовий відправити військових до України для навчання протидії дронам, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Польща готова відправити своїх військових до України для навчання протидії дронам.
- Українська сторона вже зв'язала польських представників з міністром оборони Денисом Шмигалем і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Володимир Зеленський заявив, що Польща висловила готовність направити своїх військових до України, аби ті переймали досвід у боротьбі з дронами. За словами президента, Україна відкрита до надання підтримки союзникам.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня.
Польща готова відправити військових на навчання
Володимир Зеленський закликав союзників Києва переглянути власні можливості протиповітряної оборони після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
За його словами, Польща відправить своїх військових до України для переймання досвіду в протидії дронам.
Дональд (Туск, – 24 Канал) сказав, що відправить своїх військових, хто потрібен,
– зазначив Зеленський.
Президент України також розповів, що зв'язав польську сторону з міністром оборони Денисом Шмигалем та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Командувач Сирський сьогодні на зв'язку з командувачем Польщі. Далі – це вже технічні кроки,
– підсумував Володимир Зеленський.
Джерела Reuters, знайомі з цим питанням, також підтвердили, що польські військові представники пройдуть навчання зі збивання безпілотників.
Російські безпілотники атакували Польщу: останні новини
У ніч на 10 вересня було зафіксовано щонайменше 19 порушень повітряного простору Польщі. Атаку допомагали відбивати сили НАТО.
Через ворожі безпілотники Польща закривала кілька аеропортів, включаючи Варшавський міжнародний аеропорт. Такий крок пояснили "незапланованою військовою діяльністю, пов'язаною з забезпеченням державної безпеки".
Після атаки Володимир Зеленський заявив, що ефективним рішенням може бути встановлення систем ППО на заході України. За його словами, авіація партнерів натомість може використовуватися на території Польщі, але потрібна загальна координація.