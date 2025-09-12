Укр Рус
На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных, – Сибига
12 сентября, 18:04
2

На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных, – Сибига

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Украину прибудет делегация польских военных для обмена опытом в сфере обороны.
  • Визит запланирован на четверг, 18 сентября 2025 года.

В Министерстве иностранных дел анонсировали приезд польских военных в Украину. Сообщается, что целью визита будет обмен опытом между сторонами в сфере обороны.

Соответствующее заявление Андрей Сибига сделал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, передает 24 Канал.

Что известно о прибытии польских военных?

Сибига отметил, что Украина обладает уникальным опытом противостояния современным угрозам, который может быть полезным для партнеров.

Визит польских бойцов в Украину ожидается в четверг, 18 сентября. Он является частью более широкого взаимодействия между Киевом и Варшавой в контексте укрепления оборонного сотрудничества в условиях российской агрессии.

На сегодня только Украина имеет необходимый опыт как противостоять таким вызовам,
– отметил украинский министр.

Приезд военных будет способствовать обмену знаниями и навыками, усилению координации и разработке стратегий противодействия гибридным угрозам, в частности после недавних инцидентов с нарушением российскими дронами воздушного пространства Польши.

Каковы польско-украинские отношения?

  • На фоне эскалации кремлевской агрессии из-за атак беспилотниками стало известно, что Польша готова направить своих военных в Украину для тренировок по противодействию дронам.
  • Украинская сторона уже организовала контакты между польскими представителями, министром обороны Денисом Шмыгалем и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
  • Европейские лидеры с участием представителей Украины и Польши обсудили создание совместной системы противовоздушной обороны и увеличение инвестиций в производство дронов-перехватчиков.
  • Министерство обороны Польши подтвердило, что учения по противодействию дронам с участием Украины будут проходить на территории Польши.
  • Премьер Польши Дональд Туск подчеркнул договоренность о сотрудничестве с Украиной для защиты от российских беспилотников при поддержке Франции, Великобритании и Нидерландов.