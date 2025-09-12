Укр Рус
24 Канал Новини України Наступного тижня до України прибуде делегація польських військових, – Сибіга
12 вересня, 18:04
2

Наступного тижня до України прибуде делегація польських військових, – Сибіга

Тетяна Бабич
Основні тези
  • До України прибуде делегація польських військових для обміну досвідом у сфері оборони.
  • Візит заплановано на четвер, 18 вересня 2025 року.

В Міністерстві закордонних справ анонсували приїзд польських військових до України. Повідомляється, що метою візиту буде обмін досвідом між сторонами у сфері оборони.

Відповідну заяву Андрій Сибіга зробив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, передає 24 Канал.

Актуально Європейці заважають, – у Путіна цинічно заявили про "паузу" у переговорах з Україною 

Що відомо про прибуття польських військових?

Сибіга наголосив, що Україна володіє унікальним досвідом протистояння сучасним загрозам, який може бути корисним для партнерів. 

Візит польських бійців до України очікується у четвер, 18 вересня. Він є частиною ширшої взаємодії між Києвом та Варшавою в контексті зміцнення оборонної співпраці в умовах російської агресії. 

На сьогодні лише Україна має необхідний досвід як протистояти таким викликам,
– зауважив український міністр.

Приїзд військових сприятиме обміну знаннями та навичками, посиленню координації та розробці стратегій протидії гібридним загрозам, зокрема після нещодавніх інцидентів із порушенням російськими дронами повітряного простору Польщі.

Якими є польсько-українські відносини?

  • На тлі ескалації кремлівської агресії через атаки безпілотниками стало відомо, що Польща готова направити своїх військових в Україну для тренувань із протидії дронам.
  • Українська сторона вже організувала контакти між польськими представниками, міністром оборони Денисом Шмигалем та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
  • Європейські лідери за участю представників України та Польщі обговорили створення спільної системи протиповітряної оборони й збільшення інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів.
  • Міністерство оборони Польщі підтвердило, що навчання з протидії дронам за участю України проходитимуть на території Польщі.
  • Прем'єр Польщі Дональд Туск підкреслив домовленість про співпрацю з Україною для захисту від російських безпілотників за підтримки Франції, Великої Британії та Нідерландів.