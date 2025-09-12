В Міністерстві закордонних справ анонсували приїзд польських військових до України. Повідомляється, що метою візиту буде обмін досвідом між сторонами у сфері оборони.

Відповідну заяву Андрій Сибіга зробив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, передає 24 Канал.

Актуально Європейці заважають, – у Путіна цинічно заявили про "паузу" у переговорах з Україною

Що відомо про прибуття польських військових?

Сибіга наголосив, що Україна володіє унікальним досвідом протистояння сучасним загрозам, який може бути корисним для партнерів.

Візит польських бійців до України очікується у четвер, 18 вересня. Він є частиною ширшої взаємодії між Києвом та Варшавою в контексті зміцнення оборонної співпраці в умовах російської агресії.

На сьогодні лише Україна має необхідний досвід як протистояти таким викликам,

– зауважив український міністр.

Приїзд військових сприятиме обміну знаннями та навичками, посиленню координації та розробці стратегій протидії гібридним загрозам, зокрема після нещодавніх інцидентів із порушенням російськими дронами повітряного простору Польщі.

Якими є польсько-українські відносини?