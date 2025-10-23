В Офисе Президента честно ответили, есть ли у Украины шанс получить Tomahawk

Вопрос о ракетах Tomahawk для Украины от США пока стоит на паузе. Ведь Дональд Трамп до сих пор не дал однозначного ответа. Однако переговоры по этому вооружению и вообще дальнобойных инструментов можно будет продолжать.

Это в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, ракеты Tomahawk будут влиять на ход событий на линии фронта.

"Вопрос стоит на паузе. Президент США не сказал "нет", не сказал "да". То есть переговоры по дальнобойным инструментам, не только Tomahawk, можно будет продолжать", – сказал он.

Как Tomahawk повлияют на ход войны?

Михаил Подоляк отметил, что когда США позволят использовать те или иные дальнобойные инструменты, в частности, Tomahawk, это одновременно разблокирует возможность получения таких же инструментов от других стран. В частности, от Европы.

Они будут влиять на ход событий на линии фронта. Прежде всего они будут существенно увеличивать разрушительные способности для ударов по территории России. То есть будет уничтожаться не только несколько НПЗ, а гораздо больше объектов. Критическая инфраструктура России будет иметь совсем другой вид. Будет существенно меняться социальное измерение войны,

– пояснил чиновник.

Таким образом это повлияет на ресурс и способность россиян для того, чтобы продолжать войну против Украины. В частности, путем получения средств от продажи тех или иных продуктов, в частности, нефти. Поэтому дальнобойные инструменты – это крайне необходимый на этом этапе войны ресурс для Украины.

Также наличие ракет Tomahawk в Украине будет иметь психологическое воздействие на врага. Только разговоры о возможном предоставлении этого вооружения от США уже вызвали истерику в Кремле.

Но если это будет умножено на 10, если будут использоваться инструменты с такой боевой частью, как Tomahawk, это будет доводить до шока все больше людей в России,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Поэтому, безусловно, ракеты Tomahawk очень нужны для Украины. Это будет влиять на врага психологически, уничтожит ресурсы, которые нужны россиянам для ведения войны, и главное – повлияет на использование милитарных инструментов на поле боя.

Tomahawk для Украины: последние новости