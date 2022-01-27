Попросил позвонить в полицию: Рябчук заявил, что сам сдался после стрельбы по товарищах
Источник:Государственное бюро расследований
Нацгвардеец Артем Рябчук заявил, что после стрельбы по своих собратьях сам сдался правоохранителям. Впоследствии эту информацию подтвердили в Государственном бюро расследований.
Как нацгвардеец сдался силовикам
Рябчук первый связался с полицейскими. Об этом сообщил заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов.
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Солдат, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить, где он есть.
На видео с допроса Рябчука также видно, как он утвердительно кивнул на вопрос о том, сам ли сдался правоохранителям.
Заметим, к задержанию мужчины присоединились патрульные, оперативники, следователи, бойцы с КОРДа, работники отдела аэроподдержки и сотрудники ГБР.
Детали трагедии на "Южмаше"
- Около 03:40 27 января 21-летний солдат срочной службы открыл огонь по людям во время выдачи оружия. В результате погибли 5 человек: 4 военных и гражданская женщина.
- Еще 5 человек пострадали, в том числе 22-летняя военная потеряла 3 литра крови. Нападавший выстрелил ей в колено плечо и живот. Сейчас за жизнь женщины борются медики. В тяжелом состоянии еще двое пострадавших.
- Рябчука задержали через несколько часов в Подгородном Днепропетровской области. Во время допроса он рассказал, что первыми жертвами стали начальник стражи и его помощник, затем – еще двое сослуживцев. После них нацгвардеец ранил девушку-оператора, а женщину на пропускном пункте застрелил в голову, потому что она отказывалась его выпускать за территорию.
Смотрите видео о том, как нацгвардеец расстрелял сослуживцев:
Полный текст публикации ГБР в телеграме:
Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на Южмаше, сам связался с правоохранителями и сдался им.
Об этом сообщил заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов, который сейчас находится на месте происшествия.
По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его месте пребывания.