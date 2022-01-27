Попросив подзвонити у поліцію: Рябчук заявив, що після стрілянини здався сам

Нацгвардієць Артем Рябчук заявив, що після стрілянини по своїх побратимах сам здався правоохоронцям. Згодом цю інформацію підтвердили у Державному бюро розслідувань.

Як нацгвардієць здався силовикам

Рябчук каже, що перший зв'язався з поліцейськими. Про це повідомив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов. Солдат, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та повідомити, де він є.

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На відео з допиту Рябчука також видно, як він ствердно кивнув на запитання про те, чи сам здався правоохоронцям.

Зауважимо, до затримання чоловіка долучилися патрульні, оперативники, слідчі, бійці з КОРДу, працівники відділу аеропідтримки та співробітники ДБР.

Деталі трагедії на "Південмаші"

Близько 3:40 ранку 27 січня 21-річний солдат строкової служби відкрив вогонь по людях під час видачі зброї. Внаслідок цього загинуло 5 людей: 4 військових та цивільна жінка.

Ще 5 осіб постраждали, зокрема 22-річна військова втратила 3 літри крові. Нападник вистрілив їй у коліно плече та живіт. Зараз за життя жінки борються медики. У важкому стані ще двоє потерпілих.

Рябчука затримали через декілька годин у Підгородному на Дніпропетровщині. Під час допиту він розповів, що першими жертвами стали начальник варти та його помічник, потім – ще двоє товаришів по службі. Після них нацгвардієць поранив дівчину-операторку, а жінку на пропускному пункті застрелив у голову, бо вона відмовлялася його випускати за територію.

Дивіться відео про те, як нацгвардієць розстріляв товаришів по службі:

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський . Він висловив співчуття рідним загиблих та наголосив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Глава держави також сказав, що будь-яка допомога, яка потрібна близьким жертв "має бути надана негайно".

Повний текст публікації ДБР у телеграмі:

"​Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.



Про це повідомив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події.



За його словами, Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місце перебування".