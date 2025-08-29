В Азовском море 28 августа ГУР и спецподразделение "Призраки" атаковали российский корабль "Буян-М". Именно это судно является носителем крылатых ракет "Калибр". Интересно, что оккупанты пытались максимально спрятать его и возлагали надежду на свою систему защиты.

Однако это им не помогло – украинские дроны повредили РЛС на корабле и корпус судна. Капитан первого ранга запаса ВМС Украины, эксперт компании Sonata Андрей Рыженко рассказал в эфире 24 Канала, что это должно быть серьезным сигналом для врага.

Каков эффект от поражения носителя "Калибров"?

В начале июля прошлого года россияне заявили об официальном создании Азовского военно-морского региона. В него должны были входить примерно 20 кораблей и судов, которые бы базировались в Бердянске для осуществления морского контроля в Азовском море.

В состав этой группировки должны были входить 3 ракетных корабля, каждый из которых был носителем 8 ракет "Калибр". Впоследствии Украина уничтожила один такой корабль в Севастополе и серьезно повредила еще один возле Керчи.

Вероятно, их заменили именно этими "Буянами". Корабль, который атаковало ГУР, был в Темрюцком заливе, справа от Керченского пролива, если заходить в Азовское море.

Это нормальное место для стартовой позиции ракеты "Калибр", ее враг мог выбрать, чтобы максимально их скрыть. Кроме того, россияне могли думать, что система охраны Керченского моста обеспечит дополнительную защиту. Однако мы применили несколько FPV-дронов. Они не уничтожили корабль, но повредили его РЛС и нанесли удар в корпус. Это серьезный сигнал оккупантам,

– подчеркнул Рыженко.

Он добавил, что мы можем доставать до Азовского моря тем оружием, против которого враг может действовать очень ограниченно. Поэтому россияне будут тратить время и ресурс и поиск противодействия.

Поражение "Буян-М": коротко о последствиях операции ГУР