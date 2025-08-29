В Азовському морі 28 серпня ГУР та спецпідрозділ "Примари" атакували російський корабель "Буян-М". Саме це судно є носієм крилатих ракет "Калібр". Цікаво, що окупанти намагались максимально заховати його та покладали надію на свою систему захисту.

Однак це їм не допомогло – українські дрони пошкодили РЛС на кораблі та корпус судна. Капітан першого рангу запасу ВМС України, експерт компанії Sonata Андрій Риженко розповів в ефірі 24 Каналу, що це має бути серйозним сигналом для ворога.

Яким є ефект від ураження носія "Калібрів"?

На початку липня минулого року росіяни заявили про офіційне створення Азовського військово-морського регіону. В нього мали входити приблизно 20 кораблів та суден, які б базувались в Бердянську для здійснення морського контролю в Азовському морі.

До складу цього угрупування мали входити 3 ракетні кораблі, кожен з яких був носієм 8 ракет "Калібр". Згодом Україна знищила один такий корабель у Севастополі та серйозно пошкодила ще один біля Керчі.

Ймовірно, їх замінили саме цими "Буянами". Корабель, який атакувало ГУР, був в Темрюцькій затоці, праворуч від Керченської протоки, якщо заходити в Азовське море.

Це нормальне місце для стартової позиції ракети "Калібр", її ворог міг обрати, щоб максимально їх приховати. Крім того, росіяни могли думати, що система охорони Керченського мосту забезпечить додатковий захист. Однак ми застосували кілька FPV-дронів. Вони не знищили корабель, але пошкодили його РЛС та завдали удару в корпус. Це серйозний сигнал окупантам,

– наголосив Риженко.

Він додав, що ми можемо діставати до Азовського моря тою зброєю, проти якої ворог може діяти дуже обмежено. Тому росіяни будуть витрачати час та ресурс та пошук протидії.

Ураження "Буян-М": коротко про наслідки операції ГУР