Россияне много инвестируют в будущую "крысу" в Европе, – политолог
- Россия активно инвестирует в поиск нового союзника в ЕС после поражения Виктора Орбана, рассматривая нескольких европейских политиков, в частности Роберта Фицо и Андрея Бабиша.
- Фицо, хоть и боится открыто поддерживать Россию, все же выступает против санкций, и ЕС должен быть готов к внутренним реформам для противодействия российскому влиянию.
В России вкладывают очень много денег, чтобы найти себе нового прихвостня в Европейском Союзе после проигрыша Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Западные СМИ уже делают предположения относительно вероятных кандидатов.
В частности, говорится о премьер-министрах Словакии Роберте Фицо и Чехии Андрее Бабише, бывшем президенте Болгарии Румене Радеве. Политолог Артем Бронжуков отметил 24 Каналу, что сейчас европейцам нужно будет выявлять "крыс" Владимира Путина.
"Россияне много инвестируют в то, кто будет следующей "крысой" на территории ЕС. В Politico вышла интересная статья. Называют 5 разных кандидатов. Среди них есть Фицо, чешский премьер Бабиш. В Словении недавно выбрали пророссийского спикера. На выборах в Болгарии есть такой Румен Радев. Это бывший президент, который имеет пророссийские взгляды и выступает против поддержки Украины", – сказал он.
Обратите внимание! В Болгарии 19 апреля состоялись досрочные парламентские выборы. По результатам экзитполов, лидирует партия "Прогрессивная Болгария" во главе с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым. Она получила 38,7% голосов.
Чего боится Фицо?
Артем Бронжуков предположил, что сейчас Роберт Фицо боится и не готов быть "главной скрипкой" Кремля в Европе. В то же время он очень любит российские рубли. После проигрыша Орбана он заявил, что не будет блокировать кредит Украине в 90 миллиардов евро. Однако по-прежнему выступает против санкций против России.
Когда доходит дело до конкретных решений, то Словакия, Венгрия могут блокировать, но финальное слово не за ними. Поэтому думаю, что Фицо будут пережимать. Если он дальше будет пытаться перетянуть на себя роль главного миньона Путина на территории ЕС, его очень быстро за это накажут,
– подчеркнул он.
Однако с проигрышем Орбана угроза российского влияния никуда не исчезла. Перед ЕС стоит очень важный вопрос необходимости проведения политических и административных реформ внутри всей организации.
То, найдут ли они достаточное количество политической воли, будет определять роль ЕС на политической карте мира следующие 15 – 20 лет. Потому что на сегодня есть желание стать новым центром силы для так называемых средних стран, не позволить давить на себя ни со стороны Китая, ни со стороны США. Все это ложится в общую стратегию,
– отметил политолог.
По его словам, часто европейские лидеры откладывают важные решения. Однако для того, чтобы нивелировать влияние Путина, нужно быть более сознательными, смелыми и конкретными.
Кто может занять роль "вредителя" в ЕС?
В Politico назвали 5 лидеров, которые могут стать наследниками Орбана в ЕС. Самым очевидным кандидатом является премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По состоянию на сейчас он является единственным другом Кремля в ЕС. Политик неоднократно выступал на одной стороне со своим венгерским коллегой, блокировал санкции против России.
Вторым звучит имя премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. В декабре 2025 года он вернулся к власти во главе с ультраправой коалицией. Это единственный лидер, который вместе с Орбаном и Фицо требовал исключения Чехии из кредита для Украины. Он также неоднократно высказывался о необходимости уменьшения помощи Киеву.
Неожиданно упоминается премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая известна своим положительным отношением к Украине. Однако европейский дипломат рассказал, что она имеет схожие идеологические ценности с Орбаном. На последнем заседании Европейского совета она была единственной, кто согласился с венгерским премьером, и сказала, что понимает его позицию по кредиту для Украины.
Также упоминается экс-премьер-министр Словении Янез Янша, который занял второе место на выборах. Он может стать проблемой для ЕС, если вернется к власти. С другой стороны, политик поддерживает вступление Украины в ЕС, а в 2022 году выражал поддержку нашей стране в войне.
Кроме того, экс-президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина обречена в своей войне против России. Он обвинял европейских политиков в продолжении войны, говорил, что это привело к большому количеству жертв.