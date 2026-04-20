Росіяни багато інвестують у майбутнього "щура" в Європі, – політолог

У Росії вкладають дуже багато грошей, щоб знайти собі нового посіпаку у Європейському Союзі після програшу Віктора Орбана на виборах в Угорщині. Західні ЗМІ вже роблять припущення щодо ймовірних кандидатів.

Зокрема, мовиться про прем'єр-міністрів Словаччини Роберта Фіцо та Чехії Андрея Бабіша, колишнього президента Болгарії Румена Радена. Політолог Артем Бронжуков зауважив 24 Каналу, що зараз європейцям потрібно буде виявляти "щурів" Володимира Путіна.

"Росіяни багато інвестують у те, хто буде наступним "щуром" на території ЄС. У Politico вийшла цікава стаття. Називають 5 різних кандидатів. Серед них є й Фіцо, чеський прем'єр Бабіш. У Словенії нещодавно обрали проросійського спікера. На виборах у Болгарії є такий Румен Раден. Це колишній президент, який має проросійські погляди і виступає проти підтримки України", – сказав він.

Зверніть увагу! У Болгарії 19 квітня відбулися дострокові парламентські вибори. За результатами екзитполів, лідирує партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з проросійським експрезидентом Руменом Радевим. Вона здобула 8,7% голосів.

Чого боїться Фіцо?

Артем Бронжуков припустив, що зараз Роберт Фіцо боїться та не готовий бути "головною скрипкою" Кремля у Європі. Водночас він дуже любить російські рублі. Після програшу Орбана він заявив, що не буде блокувати кредит Україні у 90 мільярдів євро. Однак, як і раніше, виступає проти санкцій проти Росії.

Коли доходить справа до конкретних рішень, то Словаччина, Угорщина можуть блокувати, але фінальне слово не за ними. Тому думаю, що Фіцо будуть перетискати. Якщо він далі буде намагатися перетягнути на себе роль головного міньйона Путіна на території ЄС, його дуже швидко за це покарають,

– підкреслив він.

Проте з програшем Орбана загроза російського впливу нікуди не зникла. Перед ЄС стоїть дуже важливе питання необхідності проведення політичних і адміністративних реформ всередині всієї організації.

Те, чи знайдуть вони достатню кількість політичної волі, визначатиме роль ЄС на політичній мапі світу наступні 15 – 20 років. Тому що на сьогодні є бажання стати новим центром сили для так званих середніх країн, не дозволити тиснути на себе ні з боку Китаю, ні з боку США. Усе це лягає у спільну стратегію,

– зазначив політолог.

За його словами, часто європейські лідери відкладають важливі рішення. Однак для того, щоб нівелювати вплив Путіна, потрібно бути більш свідомими, сміливими та конкретними.

Хто може зайняти роль "шкідника" в ЄС?