В частности, говорится о премьер-министрах Словакии Роберте Фицо и Чехии Андрее Бабише, бывшем президенте Болгарии Румене Радене. Политолог Артем Бронжуков отметил 24 Каналу, что сейчас европейцам нужно будет обнаруживать "крыс" Владимира Путина.

"Россияне много инвестируют в то, кто будет следующей "крысой" на территории ЕС. В Politico вышла интересная статья. Называют 5 разных кандидатов. Среди них есть и Фицо, чешский премьер Бабиш. В Словении недавно выбрали пророссийского спикера. На выборах в Болгарии есть такой Румен Раден. Это бывший президент, который имеет пророссийские взгляды и выступает против поддержки Украины", – сказал он.

Обратите внимание! В Болгарии 19 апреля состоялись досрочные парламентские выборы. По результатам экзитполов, лидирует партия "Прогрессивная Болгария" во главе с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым. Она получила 8,7% голосов.

Чего боится Фицо?

Артем Бронжуков предположил, что сейчас Роберт Фицо боится и не готов быть "главной скрипкой" Кремля в Европе. В то же время он очень любит российские рубли. После проигрыша Орбана он заявил, что не будет блокировать кредит Украине в 90 миллиардов евро. Однако, по-прежнему, выступает против санкций против России.

Когда доходит дело до конкретных решений, то Словакия, Венгрия могут блокировать, но финальное слово не за ними. Поэтому думаю, что Фицо будут пережимать. Если он дальше будет пытаться перетянуть на себя роль главного миньона Путина на территории ЕС, его очень быстро за это накажут,

– подчеркнул он.

Однако с проигрышем Орбана угроза российского влияния никуда не исчезла. Перед ЕС стоит очень важный вопрос необходимости проведения политических и административных реформ внутри всей организации.

То, найдут ли они достаточное количество политической воли, будет определять роль ЕС на политической карте мира следующие 15 – 20 лет. Потому что на сегодня есть желание стать новым центром силы для так называемых средних стран, не позволить давить на себя ни со стороны Китая, ни со стороны США. Все это ложится в общую стратегию,

– отметил политолог.

По его словам, часто европейские лидеры откладывают важные решения. Однако для того, чтобы нивелировать влияние Путина, нужно быть более сознательными, смелыми и конкретными.

Кто может занять роль "вредителя" в ЕС?