Когда Украина могла уничтожить "Орешник": СМИ назвали дату серьезного пожара в Капустином Яру
- Украинские силы уничтожили российский экспериментальный ракетный комплекс "Арешник".
- Аналитики исследовали, когда и где именно произошло поражение.
Украинские военные проводят эффективные операции по уничтожению дорогостоящей техники оккупантов. В частности речь идет и о ракетном комплексе Орешник, который Силы обороны поразили позапрошлым летом.
Данные о возможной дате поражения вражеского "Орешника", а также его местоположение обнародовали в телеграмм-канале "Крымский ветер", передает 24 Канал.
Смотрите также Россия хочет разместить ракеты "Орешник" в Беларуси, Европе следует обратить внимание, – Зеленский
Когда удалось поразить российский "Арешник"?
Мониторинговая группа "Крымский ветер" определила вероятное местоположение комплекса "Арешник", который Силы обороны Украины уничтожили летом 2023 года.
Обратите внимание! О поражении этого комплекса на территории России проинформировал Владимир Зеленский во время брифинга 31 октября. Над операцией работали СБУ, ГУР и другие ведомства Сил обороны Украины.
По данным специалистов, 6 июня 2023 года на полигоне "Капустин Яр", в 8,5 километрах к северу от Ахтубинска в Астраханской области России, вспыхнул масштабный пожар со взрывами.
Пламя разгорелось в районе, где располагались склады авиационных средств поражения и оборудованные позиции с капонирами для запуска ракет.
Материалы, показывающие, где именно могло произойти поражение "Орешника" / "Крымский ветер"
Интересно! Тогда в открытом доступе в российском сегменте интернета даже появились фотографии пожара, однако впоследствии их удалили.
По предположениям экспертов, именно в этом месте в начале июня 2023 года был уничтожен российский экспериментальный мобильный наземный ракетный комплекс "Арешник".
Вражеский "Орешник": последние новости
Александр Лукашенко заявил о намерении разместить российский ракетный комплекс "Орешник" в Беларуси до декабря 2025 года и пригрозил возможными ударами по странам Европы. По его словам, решение об этом он и Владимир Путин могут принять в любой момент.
Этот комплекс потенциально может нести ядерное оружие. В то же время эксперты считают, что его размещение – скорее элемент психологического давления на Европу и США, чем реальная военная угроза.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров обратить внимание на эти действия России, подчеркнув, что производство ракет "Орешник" не зависит от санкций и продолжается беспрепятственно.