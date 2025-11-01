Коли Україна могла знищити "Орешник": ЗМІ назвали дату серйозної пожежі в Капустиному Яру

Українські військові проводять ефективні операціїї зі знищення дороговартісної техніки окупантів. Зокрема йдеться і про ракетний комплекс Орешник, який Сили оборони уразили позаминулого літа.

Дані про можливу дату ураження ворожого "Орешника", а також його місце розташування оприлюднили у телеграм-каналі "Кримський вітер", передає 24 Канал.

Дивіться також Росія хоче розмістити ракети "Орешник" у Білорусі, Європі слід звернути увагу, – Зеленський

Коли вдалося уразити російський "Орешник"?

Моніторингова група "Кримський вітер" визначила ймовірне місце розташування комплексу "Орешник", який Сили оборони України знищили влітку 2023 року.

Зауважте! Про ураження цього комплексу на території Росії поінформував Володимир Зеленський під час брифінгу 31 жовтня. Над операцією працювали СБУ, ГУР та інші відомства Сил оборони України.

За даними спеціалістів, 6 червня 2023 року на полігоні "Капустин Яр", за 8,5 кілометра на північ від Ахтубінська в Астраханській області Росії, спалахнула масштабна пожежа з вибухами.

Полум'я розгорілося в районі, де розташовувалися склади авіаційних засобів ураження та обладнані позиції з капонірами для запуску ракет.

Матеріали, що показують, де саме могло відбутися ураження "Орешника" / "Кримський вітер"

Цікаво! Тоді у відкритому доступі в російському сегменті інтернету навіть з'явилися фотографії пожежі, проте згодом їх видалили.

За припущеннями експертів, саме в цьому місці на початку червня 2023 був знищений російський експериментальний мобільний наземний ракетний комплекс "Орешник".

Ворожий "Орешник": останні новини