Посланцы Трампа из Пентагона уже говорили с Зеленским, но встреч будет несколько, – СМИ
- 20 ноября Владимир Зеленский встретился с представителями американской делегации, которую возглавил министр армии США Дэн Дрисколл.
- СМИ сообщили об этом и отметили, что встреч будет несколько.
20 ноября Владимир Зеленский встретился с представителями делегации, которую отправили из США. Впрочем, СМИ указали, что таких встреч будет несколько и не только с президентом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и Суспильное.
О чем говорил Зеленский с посланцами Трампа?
Источник "РБК-Украина" утверждает, что президент уже встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и американскими генералами.
Сейчас начинается встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, будет участвовать секретарь СНБО Рустем Умеров,
Об этом сообщило и Суспильное, ссылаясь на источники в Офисе президента.
Интересно! Примерно в это же время стало известно, что секретарь СНБО Умеров вернулся в Украину. Об этом Суспильному сообщила пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян.
Официального подтверждения встречи Зеленского с Дрисколлом и другими пока не было.
Что делает Дэн Дрисколл в Украине и кто это такой?
Министр армии США приехал в Киев 19 ноября. Тогда он встретился с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. В медиа говорилось, что Дрисколл, которого Трамп называет "парнем с дронами", хочет заключить с Украиной большое соглашение об обмене технологиями дронов и автономного вооружения. Собственно, Денис Шмыгаль представил партнерам наработки Украины в сфере оборонных инноваций, в частности по производству FPV, перехватчиков и deep strike.
20 ноября Дрисколл встретился с Юлией Свириденко. Она писала, что визит "дает возможность представителям, американской администрации оценить ситуацию на месте и увидеть последствия российской агрессии".
СМИ называют Дрисколла однокурсником Вэнса по Йельской школе права. И подчеркивают: то, что в Киев поехал не Пит Хэгсет, свидетельствует о все большей роли Дрисколла в Пентагоне.
Кроме Дрисколла в делегации есть начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж, командующий NSATU и SAG-U генерал-лейтенант Кертис Баззард и хорошо известный украинцам командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью.
Справка. В Америке хотят производить больше дронов. В начале ноября Дрисколл сказал, что армия США имеет целью приобрести не менее миллиона беспилотников в течение следующих двух-трех лет и может покупать от полумиллиона до миллионов беспилотников ежегодно в последующие годы.
СМИ писали, что Дрисколл приехал давить на Зеленского ради "плана из 28 пунктов"
По данным медиа, именно Дэн Дрисколл должен надавить на украинского президента, чтобы тот согласился на мирный план, который насчитывает 28 пунктов. Более того, некоторые западные издания вообще написали, что из Америки на подпись Зеленскому в Киев везут капитуляцию.
Среди пунктов называют сдачу Донбасса, сокращение ВСУ на 50%, отказ Украины от НАТО, признание русского языка государственным, официальный статус УПЦ МП. И даже амнистию российских военных преступников и уплату Украине аренды за отданные территории Донбасса. Киев должен отказаться не только от дальнобойных ударов, но и от определенных видов оружия. Иностранных войск на территории Украины не будет.
Собственно, официального текста плана нет, как и официальных подтверждений. Марко Рубио говорил, что США рассматривают разные мнения, в то же время некоторые пишут, будто Трамп уже одобрил план. Украина официально не комментировала.