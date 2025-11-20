Посланці Трампа з Пентагону вже говорили із Зеленським, але зустрічей буде декілька, – ЗМІ

20 листопада Володимир Зеленський зустрівся із представниками делегації, яку відрядили зі США. Втім, ЗМІ вказали, що таких зустрічей буде декілька і не тільки із президентом.

Про що говорив Зеленський із посланцями Трампа?

Джерело "РБК-Україна" стверджує, що президент уже зустрівся із міністром армії США Деном Дрісколлом та американськими генералами.

Зараз починається зустріч з ними у розширеному форматі, у якій, зокрема, братиме участь секретар РНБО Рустем Умєров,

Цікаво! Приблизно в цей же час стало відомо, що секретар РНБО Умєров повернувся в Україну. Про це Суспільному повідомила речниця Рустема Умєрова Діана Давітян.

Офіційного підтвердження зустрічі Зеленського з Дрісколлом та іншими поки не було.

Що робить Ден Дрісколл в Україні та хто це такий?

Міністр армії США приїхав у Київ 19 листопада. Тоді він зустрівся з міністром оборони України Денисом Шмигалем. У медіа ішлося, що Дрісколл, якого Трамп називає "хлопцем з дронами", хоче укласти з Україною велику угоду про обмін технологіями дронів і автономного озброєння. Власне, Денис Шмигаль представив партнерам напрацювання України у сфері оборонних інновацій, зокрема щодо виробництва FPV, перехоплювачів і deep strike.

20 листопада Дрісколл зустрівся з Юлією Свириденко. Вона писала, що візит "дає можливість представникам, американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії".

ЗМІ називають Дрісколла однокурсником Венса по Єльській школі права. І підкреслюють: те, що в Київ поїхав не Піт Гегсет, свідчить про дедалі більшу роль Дрісколла в Пентагоні.

Окрім Дрісколла в делегації є начальник штабу Сухопутних військ США генерал Ренді Джордж, командувач NSATU та SAG-U генерал-лейтенант Кертіс Баззард і добре відомий українцям командувач армією США в Європі та Африці і командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донаг'ю.

Довідка. В Америці хочуть виробляти більше дронів. На початку листопада Дрісколл сказав, що армія США має на меті придбати щонайменше мільйон безпілотників протягом наступних двох-трьох років і може купувати від півмільйона до мільйонів безпілотників щорічно в наступні роки.

ЗМІ писали, що Дрісколл приїхав тиснути на Зеленського задля "плану з 28 пунктів"