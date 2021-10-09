После недели голодовки Саакашвили переходит на сок и мед
Источник:"Новости Грузия"
После того, как Саакашвили задержали в Грузии, он объявил голодовку и отказался от еды. На восьмой день голодного протеста Он начал употреблять натуральные соки.
Пенитенциарная служба также сообщает, что Саакашвили купил мед и начал его употреблять. Впрочем, личный врач политика говорит, что у него нет на это денег.
Между тем В Грузии говорят, что голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили
Сок после 8 дней голодания
Начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили заявил, что Михеил Саакашвили начал принимать мед и натуральный сок. По сообщению ведомства, Михеил Саакашвили купил в тюремном магазине 7 банок меда.
У него был доступ к разным продуктам, в том числе натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок,
– заявил Ника Цхварашвили.
Чиновник отметил, что угрозы истощению организма Саакашвили пока нет.Впрочем, возлюбленная Михеила Саакашвили Елизавета Ясько, посетившая политика 5 и 8 октября, сообщала другое. Она рассказала, что за время голодовки он похудел на 12 килограммов и у него ухудшилось здоровье.
Врач говорит, что денег на мед у Саакашвили нет
Личный врач политика Николоз Кипшидзе, прилетевший из США, сообщает несколько иную информацию. По его словам, Саакашвили начал употреблять натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты в тюремном магазине он уже не может.
Еду не принимает, сок выпил, и на сок больше нет денег,
– сказал Кипшидзе.
Он не подтвердил распространенную администрацией тюрьмы информацию о том, что заключенный Саакашвили ест мед. Мол, у него банально нет денег на него.
Как пояснил врач, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц и составляет 700 лари, что около 250 долларов. После того, как Саакашвили купил в тюремном магазине телевизор и сок, его лимит на карте иссяк.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии не был на родине в течение 8 лет. Там его в 2018 году заочно осудили за превышение полномочий и злоупотребление властью.
- 1 октября Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы принять участие в выборах и протестах своей партии "Единое национальное движение".
- Впрочем, политика задержали и поместили в тюрьму. Власти утверждают, что он должен отсидеть тюремные сроки, которые получил.
- Сам Саакашвили называет себя "пленником Путина" и объявил голодовку.
- Его сторонники 8 октября устроили под тюрьмой столкновения с полицией. Нескольких демонстрантов даже задержали.