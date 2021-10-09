Після тижня голодування Саакашвілі переходить на сік та мед

Після того, як Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії, він оголосив голодування та відмовився від їжі. На восьмий день голодного протесту він почав вживати натуральні соки.

Пенітенціарна служба також повідомляє, що Саакашвілі купив мед і почав його вживати. Втім, особистий лікар політика каже, що у нього немає на це грошей.

Тим часом У Грузії кажуть, що голодування не погіршило здоров’я Саакашвілі

Сік після 8 днів голодування

Начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі заявив, що Міхеїл Саакашвілі почав приймати мед і натуральний сік. За повідомленням відомства, Міхеіл Саакашвілі купив в тюремному магазині 7 банок меду.

У нього був доступ до різних продуктів, зокрема натуральні соки, мед, а після підтвердження замовлення, наскільки мені відомо, він уже отримав кілька банок меду, а також кілька літрів натурального соку. Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік,

– заявив Ніка Цхварашвілі.

Чиновник зазначив, що загрози виснаженню організму Саакашвілі наразі немає.

Лікар каже, що грошей на мед у Саакашвілі немає

кохана Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько, яка відвідала політика 5 і 8 жовтня, повідомляла інше. Вона розповіла, що за час голодування він схуд на 12 кілограмів і у нього погіршилося здоров'я.

Особистий лікар політика Ніколоз Кипшидзе, який прилетів зі США, повідомляє дещо іншу інформацію. За його словами, Саакашвілі почав вживати натуральні соки, однак у нього закінчилися гроші і купити інші продукти в тюремному магазині він уже не може.

Їжу не приймає, сік випив, і на сік більше немає грошей,

– сказав Кипшидзе.

Він не підтвердив поширену адміністрацією в'язниці інформацію про те, що укладений Саакашвілі їсть мед. Мовляв, у нього банально немає грошей на нього.

Як пояснив лікар, баланс на карті ув'язненого поповнюється раз на місяць і становить 700 ларі, що близько 250 доларів. Після того, як Саакашвілі купив в тюремному магазині телевізор і сік, його ліміт на карті вичерпався.

Затримання Саакашвілі