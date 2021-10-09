Після тижня голодування Саакашвілі переходить на сік та мед
Джерело:"Новости Грузия"
Після того, як Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії, він оголосив голодування та відмовився від їжі. На восьмий день голодного протесту він почав вживати натуральні соки.
Пенітенціарна служба також повідомляє, що Саакашвілі купив мед і почав його вживати. Втім, особистий лікар політика каже, що у нього немає на це грошей.
Тим часом У Грузії кажуть, що голодування не погіршило здоров’я Саакашвілі
Сік після 8 днів голодування
Начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі заявив, що Міхеїл Саакашвілі почав приймати мед і натуральний сік. За повідомленням відомства, Міхеіл Саакашвілі купив в тюремному магазині 7 банок меду.
У нього був доступ до різних продуктів, зокрема натуральні соки, мед, а після підтвердження замовлення, наскільки мені відомо, він уже отримав кілька банок меду, а також кілька літрів натурального соку. Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік,
– заявив Ніка Цхварашвілі.
Чиновник зазначив, що загрози виснаженню організму Саакашвілі наразі немає.Втім, кохана Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько, яка відвідала політика 5 і 8 жовтня, повідомляла інше. Вона розповіла, що за час голодування він схуд на 12 кілограмів і у нього погіршилося здоров'я.
Лікар каже, що грошей на мед у Саакашвілі немає
Особистий лікар політика Ніколоз Кипшидзе, який прилетів зі США, повідомляє дещо іншу інформацію. За його словами, Саакашвілі почав вживати натуральні соки, однак у нього закінчилися гроші і купити інші продукти в тюремному магазині він уже не може.
Їжу не приймає, сік випив, і на сік більше немає грошей,
– сказав Кипшидзе.
Він не підтвердив поширену адміністрацією в'язниці інформацію про те, що укладений Саакашвілі їсть мед. Мовляв, у нього банально немає грошей на нього.
Як пояснив лікар, баланс на карті ув'язненого поповнюється раз на місяць і становить 700 ларі, що близько 250 доларів. Після того, як Саакашвілі купив в тюремному магазині телевізор і сік, його ліміт на карті вичерпався.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії не був на батьківщині протягом 8 років. Там його у 2018 році заочно засудили за перевищення повноважень і зловживання владою.
- 1 жовтня Саакашвілі прибув у Грузію, аби взяти участь у виборах і протестах своєї партії "Єдиний національний рух".
- Втім, політика затримали і помістили до в'язниці. Влада стверджує, що він має відсидіти тюремні сроки, які отримав.
- Сам Саакашвілі називає себе "бранцем Путіна" і оголосив голодування.
- Його прихильники 8 жовтня влаштували під в'язницею сутички із поліцією. Кількох демонстрантів навіть затримали.