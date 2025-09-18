В последние дни в Украине заметно снизилась температура. Однако это похолодание временное.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Натальи Птухи для NV.

Смотрите также Какая будет погода осенью в Украине: интервью, будут ли заморозки, снег и когда придет бабье лето

Когда в Украине потеплеет?

По словам Птухи, осадки покинут Украину в конце недели. Только в пятницу, 19 сентября, в юго-восточной части возможен дождь.

Антициклон принесет на выходные сухую и теплую погоду.

В небе прояснится, снова будет больше солнца, поэтому дневная температура немного повысится: 19-го еще будет +17...+23, а 20 сентября – уже +20...+26. Такая синоптическая ситуация продлится по крайней мере до 24 сентября. Даже до +24...+28 может прогреться приземный слой воздуха в Украине,

– рассказала синоптик.

Такое потепление затронет не только южные регионы, но и, например, Киевскую область. По словам Птухи, если вторая половина рабочей недели будет холодной, то на выходные здесь также вернется тепло.

Какой будет погода дальше?