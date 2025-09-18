Спека майже до +30 повернеться: коли в Україну знову буде тепло
- Антициклон принесе в Україну суху та теплу погоду на вихідні, температура підвищиться до +20…+26 градусів.
- До 24 вересня температура може досягти +24…+28 градусів у різних регіонах, включаючи Київщину.
Останніми днями в Україні помітно знизилася температура. Проте це похолодання тимчасове.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Наталії Птухи для NV.
Коли в Україні потепліє?
За словами Птухи, опади покинуть Україну наприкінці тижня. Лише у п'ятницю, 19 вересня, у південно-східній частині можливий дощ.
Антициклон принесе на вихідні суху та теплу погоду.
В небі проясниться, знову буде більше сонця, тож денна температура трохи підвищиться: 19-го ще буде +17…+23, а 20 вересня – вже +20…+26. Така синоптична ситуація триватиме принаймні до 24 вересня. Навіть до +24…+28 може прогрітися приземний шар повітря в Україні,
– розповіла синоптикиня.
Таке потепління зачепить не лише південні регіони, а й, наприклад, Київщину. За словами Птухи, якщо друга половина робочого тижня буде холодною, то на вихідні тут також повернеться тепло.
Якою буде погода далі?
Синоптик Іван Семиліт також прогнозував, що холод не затримається в Україні надовго. Потепліє, коли циклон покине територію України. Але на дуже високу температуру чекати не варто.
Метеорологиня Віра Балабух в коментарі 24 Каналу зауважила, що протягом осені температура буде вища за кліматичну норму. Дощі є типовим явищем для цього періоду.
Проте цей рік не стане найспекотнішим в історії – ймовірно, він поступиться 2024-му. Очікується, що 2025 рік буде другим або третім найтеплішим за весь час кліматичних спостережень.