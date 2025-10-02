В общем российские войска уменьшилась уже на 1 112 460 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 112 460 (+980);
  • танков – 11 224 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 296 (+2);
  • артиллерийских систем – 33 336 (+12);
  • РСЗВ – 1 507 (+2);
  • средств ПВО – 1 224 (+0);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 65 823 (+271);
  • крылатых ракет – 3 790 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 303 (+29);
  • специальной техники – 3 979 (+0).

Потери России по состоянию на 2 октября / Инфографика Генштаба

