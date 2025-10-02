Загалом російські війська зменшилася уже на 1 112 460 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 112 460 (+980);
  • танків – 11 224 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 296 (+2);
  • артилерійських систем – 33 336 (+12);
  • РСЗВ – 1 507 (+2);
  • засобів ППО – 1 224 (+0);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 823 (+271);
  • крилатих ракет – 3 790 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 303 (+29);
  • спеціальної техніки – 3 979 (+0).

Втрати Росії станом на 2 жовтня / Інфографіка Генштабу

Втрати Росії: останні новини