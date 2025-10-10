Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1120 солдат.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Зеленский сказал, чем для Путина может обернуться захват востока Украины Какие потери врага по состоянию на 10 октября? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают: личного состава – около 1 120 510 (+1120) человек,

танков – 11 246 (+5);

боевых бронированных машин – 23 339 (+14);

артиллерийских систем – 33 547 (+13);

РСЗВ – 1 517 (+0);

средств ПВО – 1 225 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 68 547 (+254);

крылатых ракет – 3 841 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 63 775 (+70);

специальной техники – 3 973 (+0).

Потери врага на 10 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Потери россиян: последние новости За прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1020 человек. Также ВСУ обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, 328 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 55 единиц автомобильной техники оккупантов.

Также украинские бойцы сообщали, что с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово Донецкой области. Там они смогли поразить российский военный КАМАЗ.

Кроме этого, недавно, а именно, ночью 4 октября Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер". Вместе с тем, был нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил врага, дислоцирующегося на временно оккупированной территории Донецкой области.