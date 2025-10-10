Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1120 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Зеленський сказав, чим для Путіна може обернутися захоплення сходу України Які втрати ворога станом на 10 жовтня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно сягають: особового складу – близько 1 120 510 (+1120) осіб,

танків – 11 246 (+5);

бойових броньованих машин – 23 339 (+14);

артилерійських систем – 33 547 (+13);

РСЗВ – 1 517 (+0);

засобів ППО – 1 225 (+0);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 547 (+254);

крилатих ракет – 3 841 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 775 (+70);

спеціальної техніки – 3 973 (+0).

Втрати ворога на 10 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини За минулу добу втрати російських окупантів склали 1020 осіб. Також ЗСУ знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 328 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Також українські бійці повідомляли, що за допомогою FPV-дрона подолали десятки кілометрів та потрапили в окуповане Курахове на Донеччині. Там вони змогли уразити російський військовий КАМАЗ.

Крім цього, нещодавно, а саме, вночі 4 жовтня Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер". Разом з тим, було завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил ворога, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини.