Минус почти полторы тысячи оккупантов за сутки и не только: потери врага на 11 декабря
- За прошедшие сутки вражеские силы потеряли 1 460 солдат.
- Общие потери России включают 11 404 танков, 23 699 боевых бронированных машин и 34 992 артиллерийских систем.
Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За прошедшие сутки вражеские силы потеряли 1 460 солдат.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Подрыв дамбы в районе Приволья в Донецкой области: в сети показали видео
Какие потери врага на 11 декабря?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 185 080 (+1 460) человек,
- танков – 11 404 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 699 (+7);
- артиллерийских систем – 34 992 (+23);
- РСЗО – 1 564 (+1);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 431 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 148 (+82);
- крылатых ракет – 4 058 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 507 (+157);
- специальной техники – 4 022 (+3).
Потери врага на 11 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к так называемому теневому флоту России, информировали источники 24 Канала в СБУ.
В ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины ударили по ряду объектов врага на временно оккупированных территориях Украины. На временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, был поражен склад боеприпасов.
Также в районе временно оккупированного Донецка поражен склад БпЛА российских оккупантов. Кроме этого, Силы обороны ударили и по складу ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино (ТОТ Луганской области) и поразили мобильную огневую группу и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области.