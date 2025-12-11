Мінус майже півтори тисячі окупантів за добу і не тільки: втрати ворога на 11 грудня

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 11 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до так званого тіньового флоту Росії, інформували джерела 24 Каналу в СБУ.

У ніч проти 8 грудня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України. На тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, було уражено склад боєприпасів.