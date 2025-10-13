Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 12 октября, защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 123 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Скоро Россия почувствует дефицит войска, – аналитик назвал главную причину

Какие потери России по состоянию на 13 октября?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 123 950 (+1 140) человек,

танков – 11 251 (+3);

боевых бронированных машин – 23 345 (+0);

артиллерийских систем – 33 599 (+21);

РСЗВ – 1 520 (+2);

средств ПВО – 1 225 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 69 242 (+232);

крылатых ракет – 3 859 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 64 043 (+109);

специальной техники – 3 977 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о последних потерях врага на войне?