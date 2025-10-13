Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 12 жовтня, захисники ліквідували ще 1 140 окупантів.

Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 123 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 13 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 123 950 (+1 140) осіб,

танків – 11 251 (+3);

бойових броньованих машин – 23 345 (+0);

артилерійських систем – 33 599 (+21);

РСЗВ – 1 520 (+2);

засобів ППО – 1 225 (+0);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 242 (+232);

крилатих ракет – 3 859 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 043 (+109);

спеціальної техніки – 3 977 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про останні втрати ворога на війні?