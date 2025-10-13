13 жовтня, 06:45
Понад 1100 окупантів і 21 артилерійська система: втрати ворога на 13 жовтня
Основні тези
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 123 950 осіб; за останню добу ліквідовано 1 140 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 251 танк, 23 345 ББМ, 33 599 артилерійських систем тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 12 жовтня, захисники ліквідували ще 1 140 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 123 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 13 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 123 950 (+1 140) осіб,
- танків – 11 251 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 345 (+0);
- артилерійських систем – 33 599 (+21);
- РСЗВ – 1 520 (+2);
- засобів ППО – 1 225 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 242 (+232);
- крилатих ракет – 3 859 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 043 (+109);
- спеціальної техніки – 3 977 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про останні втрати ворога на війні?
- Увечері 9 жовтня під час заходу на посадку в Липецькій області Росії розбився винищувач МіГ-31, який виконував навчально-тренувальний політ.
- Носій гіперзвукових ракет "Кинжал" упав у лісовому масиві Чаплигінського району, після чого спалахнула пожежа. Аварія сталася через несправність системи випуску шасі, а екіпаж нібито встиг катапультуватися.
- Ексклюзивно для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що втрата винищувачів такого типу для Росії є безповортною. "Вони й без санкцій будуть розвалюватися, бо їм понад 50 років", – вважає Світан. Однак той факт, що окупанти проводять навчально-тренувальні польоти, свідчить, що вони підтримують льотний склад у бойовому стані.