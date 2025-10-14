1200 оккупантов уничтожены вместе с техникой: потери врага на 14 октября
- По состоянию на 14 октября потери врага составили около 1 125 150 человек и 11 256 танков.
- За сутки уничтожено 1200 оккупантов, 5 танков и прочее.
Российская армия не останавливает штурмы украинских городов и сел даже несмотря на огромные потери. За сутки на войне гибнут тысячи оккупантов, а их технику на разных направлениях уничтожают Силы обороны.
За время полномасштабного вторжения на передовой погибли 1 125 150 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 14 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 125 150 (+1200) человек,
- танков – 11 256 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 345 (+0);
- артиллерийских систем – 33 628 (+29);
- РСЗО – 1 520 (+0);
- средств ПВО – 1 225 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 69 632 (+390);
- крылатых ракет – 3 859 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 188 (+145);
- специальной техники – 3 977 (+0).
Потери врага на 30 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Где атаковал враг недавно?
Российская армия осуществила неудачную попытку механизированного штурма в направлении Мирнограда в Донецкой области. Но почти сразу после начала боев враг понес потери среди техники. Также были ликвидированы оккупанты, которые двигались на боевых бронированных машинах, и пехоту.
Украинские военные сорвали попытку наступления россиян возле Доброполья 13 октября. Там удалось уничтожить вражескую тяжелую бронетехнику и солдат. Пехота противника пыталась десантироваться и закрепиться на позициях.
По данным ISW, ВСУ имели успехи в районе Константиновки и в Запорожской области, а оккупанты продвинулись возле Доброполья, Покровска и Новопавловки.