Новости Украины 1200 оккупантов уничтожены вместе с техникой: потери врага на 14 октября
14 октября, 07:24
1200 оккупантов уничтожены вместе с техникой: потери врага на 14 октября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • По состоянию на 14 октября потери врага составили около 1 125 150 человек и 11 256 танков.
  • За сутки уничтожено 1200 оккупантов, 5 танков и прочее.

Российская армия не останавливает штурмы украинских городов и сел даже несмотря на огромные потери. За сутки на войне гибнут тысячи оккупантов, а их технику на разных направлениях уничтожают Силы обороны.

За время полномасштабного вторжения на передовой погибли 1 125 150 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага по состоянию на 14 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 125 150 (+1200) человек,
  • танков – 11 256 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 345 (+0);
  • артиллерийских систем – 33 628 (+29);
  • РСЗО – 1 520 (+0);
  • средств ПВО – 1 225 (+0);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 69 632 (+390);
  • крылатых ракет – 3 859 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 188 (+145);
  • специальной техники – 3 977 (+0).


Потери врага на 30 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Где атаковал враг недавно?

  • Российская армия осуществила неудачную попытку механизированного штурма в направлении Мирнограда в Донецкой области. Но почти сразу после начала боев враг понес потери среди техники. Также были ликвидированы оккупанты, которые двигались на боевых бронированных машинах, и пехоту.

  • Украинские военные сорвали попытку наступления россиян возле Доброполья 13 октября. Там удалось уничтожить вражескую тяжелую бронетехнику и солдат. Пехота противника пыталась десантироваться и закрепиться на позициях.

  • По данным ISW, ВСУ имели успехи в районе Константиновки и в Запорожской области, а оккупанты продвинулись возле Доброполья, Покровска и Новопавловки.