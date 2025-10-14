1200 окупантів знищені разом з технікою: втрати ворога на 14 жовтня
- Станом на 14 жовтня втрати ворога склали близько 1 125 150 осіб та 11 256 танків.
- За добу знищено 1200 окупантів, 5 танків та інше.
Російська армія не зупиняє штурми українських міст і сіл навіть попри шалені втрати. За добу на війні гинуть тисячі окупантів, а їхню техніку на різних напрямках знищують Сили оборони.
За час повномасштабного вторгення на передовій загинули 1 125 150 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога станом на 14 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно становлять:
- Особового складу – близько 1 125 150 (+1200) осіб,
- танків – 11 256 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 345 (+0);
- артилерійських систем – 33 628 (+29);
- РСЗВ – 1 520 (+0);
- засобів ППО – 1 225 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 632 (+390);
- крилатих ракет – 3 859 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 188 (+145);
- спеціальної техніки – 3 977 (+0).
Втрати ворога на 30 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Де атакував ворог нещодавно?
Російська армія здійснила невдалу спробу механізованого штурму у напрямку Мирнограда на Донеччині. Але майже одразу після початку боїв ворог зазнав втрат серед техніки. Також були ліквідовані окупанти, які рухалися на бойових броньованих машинах, та піхоту.
Українські військові зірвали спробу наступу росіян біля Добропілля 13 жовтня. Там вдалося знищити ворожу важку бронетехніку та солдатів. Піхота противника намагалася десантуватися й закріпитися на позиціях.
За даними ISW, ЗСУ мали успіхи в районі Костянтинівки та у Запорізькій області, а окупанти просунулися біля Добропілля, Покровська й Новопавлівки.