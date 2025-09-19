Несмотря на многочисленные потери, россияне не оставляют намерения захватить все больше украинских территорий. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 150 российских солдат.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россия еще никогда не была в таком состоянии, – ветеран о завершении войны

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия примерно потеряла:

личного состава – около 1 099 530 (+ 1 150);

танков – 11 191 (+ 0);

боевых бронированных машин – 23 278 (+ 1);

артиллерийских систем – 32 896 (+ 17);

РСЗВ – 1 492 (+ 1);

средств ПВО – 1 218 (+1);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 680 (+ 211);

крылатых ракет – 3 718 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+ 0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 62 044 (+ 44);

специальной техники – 3 968 (+3).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 19 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понес враг недавно?