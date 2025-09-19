Более 1100 ликвидированных солдат и десятки уничтоженной техники: потери врага на 19 сентября
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 150 российских солдат.
- С начала вторжения Россия потеряла более 1 099 530 личного состава и значительное количество техники.
Несмотря на многочисленные потери, россияне не оставляют намерения захватить все больше украинских территорий. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 150 российских солдат.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия примерно потеряла:
- личного состава – около 1 099 530 (+ 1 150);
- танков – 11 191 (+ 0);
- боевых бронированных машин – 23 278 (+ 1);
- артиллерийских систем – 32 896 (+ 17);
- РСЗВ – 1 492 (+ 1);
- средств ПВО – 1 218 (+1);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 680 (+ 211);
- крылатых ракет – 3 718 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+ 0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 044 (+ 44);
- специальной техники – 3 968 (+3).
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 19 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери понес враг недавно?
Ветеран Андрей в эксклюзивном комментарии 24 Канала отметил, что сейчас российские войска находятся в чрезвычайно сложном положении. Они несут потери, которых не имели со времен Второй мировой войны, а их экономика оказалась в критическом состоянии.
Возле Доброполья для российских оккупантов создали три котла. Операция по блокированию врага продолжается несколько недель и уже вскоре завершится.
Силы беспилотных систем уничтожили три российские ПВО-установки на сумму около 80 – 90 миллионов долларов. Среди ликвидированной техники – два ЗРК "Тор-M2", пусковая установка "Бук-M3" и радар от комплекса "Бук-M2".