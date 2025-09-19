Понад 1100 ліквідованих солдатів та десятки знищеної техніки: втрати ворога на 19 вересня
- За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 150 російських солдатів.
- З початку вторгнення Росія втратила понад 1 099 530 особового складу та значну кількість техніки.
Попри численні втрати, росіяни не лишають наміру захопити все більше українських територій. Так, лише впродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 1 150 російських солдатів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія приблизно втратила:
- особового складу – близько 1 099 530 (+ 1 150);
- танків – 11 191 (+ 0);
- бойових броньованих машин – 23 278 (+ 1);
- артилерійських систем – 32 896 (+ 17);
- РСЗВ – 1 492 (+ 1);
- засобів ППО – 1 218 (+1);
- літаків – 422 (+ 0);
- гелікоптерів – 341 (+ 0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 680 (+ 211);
- крилатих ракет – 3 718 (+ 0);
- кораблів та катерів – 28 (+ 0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 044 (+ 44);
- спеціальної техніки – 3 968 (+3).
Втрати Росії у війні з Україною станом на 19 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат зазнав ворог нещодавно?
Ветеран Андрій в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначив, що наразі російські війська перебувають у надзвичайно складному становищі. Вони зазнають втрат, яких не мали з часів Другої світової війни, а їхня економіка опинилася у критичному стані.
Біля Добропілля для російських окупантів створили три котли. Операція з блокування ворога триває кілька тижнів і вже незабаром завершиться.
Сили безпілотних систем знищили три російські ППО-установки на суму близько 80 – 90 мільйонів доларів. Серед ліквідованої техніки – два ЗРК "Тор-M2", пускова установка "Бук-M3" та радар від комплексу "Бук-M2".