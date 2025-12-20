20 декабря, 06:47
Уничтожено более 1000 оккупантов: потери врага на 20 декабря
Основные тезисы
- За сутки Россия потеряла более 1000 человек личного состава и 130 единиц автомобильной техники.
- С начала вторжения Россия потеряла 11 433 танка и 23 769 боевых бронированных машин.
Российские оккупанты за день потеряла часть личного состава, технику и машины. Украинская армия пополняет статистику потерь враога.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России за сутки?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 195 610 610 (+1090) человек;
- танков – 11 433 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 769 (+1);
- артиллерийских систем – 35 287 (+37);
- РСЗО – 1 575 (+1);
- средств ПВО – 1 263 (+0);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346);
- крылатых ракет – 4 037 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 721 (+130);
- специальной техники – 4 028 (+1).