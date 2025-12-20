Уничтожено более 1000 оккупантов: потери врага на 20 декабря

Силы обороны в ночь на 18 декабря уничтожили радиолокационную станцию в Крыму и склад горюче-смазочных материалов в Запорожской области. А во временно оккупированной Макеевке был удар по складу вражеских БпЛА и месту сосредоточения живой силы.