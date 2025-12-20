Укр Рус
24 Канал Новини України Знищено понад 1000 окупантів: втрати ворога на 20 грудня
20 грудня, 06:47
3

Знищено понад 1000 окупантів: втрати ворога на 20 грудня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • За добу Росія втратила понад 1000 осіб особового складу і 130 одиниць автомобільної техніки.
  • З початку вторгнення Росія втратила 11 433 танки та 23 769 бойових броньованих машин.

Російські окупанти за день втратила частину особового складу, техніку та машини. Українська армія поповнює статистику втрат ворога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також DeepState писав про критичну ситуацію в Гуляйполі та "саботаж офіцерів": що кажуть військові 

Які втрати Росії за добу?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 195 610 (+1090) осіб;
  • танків – 11 433 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 769 (+1);
  • артилерійських систем – 35 287 (+37);
  • РСЗВ – 1 575 (+1);
  • засобів ППО – 1 263 (+0);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346);
  • крилатих ракет – 4 037 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 721 (+130);
  • спеціальної техніки – 4 028 (+1).


Втрати Росії на 20 грудня / Інфографіка Генштабу

Де ЗСУ били по ворогу останнім часом?

  • Сили оборони в ніч проти 18 грудня знищили радіолокаційну станцію в Криму і склад паливно-мастильних матеріалів у Запорізькій області. А в тимчасово окупованій Макіївці був удар по складу ворожих БпЛА та місцю зосередження живої сили.

  • Минулої ночі про напад дронів повідомили жителі Новозибкова, що в Брянській області. Ймовірно, вони влучили у склад зброї й боєкомплекти здетонували.