20 грудня, 06:47
Знищено понад 1000 окупантів: втрати ворога на 20 грудня
Основні тези
- За добу Росія втратила понад 1000 осіб особового складу і 130 одиниць автомобільної техніки.
- З початку вторгнення Росія втратила 11 433 танки та 23 769 бойових броньованих машин.
Російські окупанти за день втратила частину особового складу, техніку та машини. Українська армія поповнює статистику втрат ворога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії за добу?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 195 610 (+1090) осіб;
- танків – 11 433 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 769 (+1);
- артилерійських систем – 35 287 (+37);
- РСЗВ – 1 575 (+1);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346);
- крилатих ракет – 4 037 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 721 (+130);
- спеціальної техніки – 4 028 (+1).