Только с начала года Россия потеряла почти 300 тысяч своих солдат, – Сырский
- Потери российской армии с начала 2025 года составляют почти 300 тысяч человек по данным Генштаба ВСУ.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил украинских воинов за профессионализм и обнародовал видео боевой работы подразделений.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Боевые потери российских войск с начала 2025 года составляют почти 300 тысяч.
Какие потери России в войне с начала 2025 года?
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил данные о потерях врага с начала этого года.
По его данным, потери российской армии с начала года уже достигают почти 300 тысяч (299 210) человек.
Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант – это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины,
– подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил наших воинов, защитникам и защитницам, за профессионализм.
Сырский также обнародовал видео боевой работы украинских подразделений.
"Борьба продолжается", – подчеркнул он.
Как ВСУ ликвидируют врага: смотрите видео
Потери российской армии: последние новости
В МВД 6 сентября сообщили, что бойцы подразделения ударных БпЛА "Лазарь" 27 Печерской бригады НГУ уничтожили вражеский ЗРК БУК-М1. Стоимость техники противника составляет около 10 миллионов долларов.
Также в Сухопутных войсках информировали, что разведчики 15 бригады "Черный лес" также поразили российскую технику. Так, они навели удар по вражескому ЗРК "Бук-М2".
К слову, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.
Кроме этого, украинские воины обезвредили танк, 3 боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники противника.