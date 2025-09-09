ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Боевые потери российских войск с начала 2025 года составляют почти 300 тысяч.

Какие потери России в войне с начала 2025 года?

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил данные о потерях врага с начала этого года.

По его данным, потери российской армии с начала года уже достигают почти 300 тысяч (299 210) человек.

Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант – это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины,

– подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил наших воинов, защитникам и защитницам, за профессионализм.

Сырский также обнародовал видео боевой работы украинских подразделений.

"Борьба продолжается", – подчеркнул он.

Как ВСУ ликвидируют врага: смотрите видео

