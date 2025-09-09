Лише від початку року Росія втратила майже 300 тисяч своїх солдатів, – Сирський
- Втрати російської армії з початку 2025 року становлять майже 300 тисяч осіб за даними Генштабу ЗСУ.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував українським воїнам за професіоналізм та оприлюднив відео бойової роботи підрозділів.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Бойові втрати російських військ з початку 2025 року становлять майже 300 тисяч.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні з початку 2025 року?
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив дані про втрати ворога з початку цього року.
За його даними, втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч (299 210) осіб.
Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант – це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України,
– наголосив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ подякував нашим воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм.
Сирський також оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.
"Боротьба триває", – підкреслив він.
Як ЗСУ ліквідовують ворога: дивіться відео
Втрати російської армії: останні новини
В МВС 6 вересня повідомили, що бійці підрозділу ударних БпЛА "Лазар" 27 Печерської бригади НГУ знищили ворожий ЗРК БУК-М1. Вартість техніки противника складає близько 10 мільйонів доларів.
Також в Сухопутних військах інформували, що розвідники 15 бригади "Чорний ліс" також уразили російську техніку. Так, вони навели удар по ворожому ЗРК "Бук-М2".
До слова, за минулу добу втрати російських загарбників склали 950 осіб.
Крім цього, українські воїни знешкодили танк, 3 бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.