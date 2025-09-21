Минус еще 1000 захватчиков и сотни единиц техники: потери врага на 21 сентября
- За последние сутки армия противника потеряла 1010 солдат.
- Потери техники включают 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, 553 БпЛА оперативно-тактического уровня, 29 крылатых ракет и еще 77 единиц автомобильной техники.
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1010 солдат.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 21 сентября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 101 610 (+1010) человек,
- танков – 11 193 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 281 (+1);
- артиллерийских систем – 32 952 (+25);
- РСЗО – 1 492 (+0);
- средств ПВО – 1 218 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 61 598 (+553);
- крылатых ракет – 3 747 (+29);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 245 (+77);
- специальной техники – 3 969 (+1).
Потери врага на 21 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
В ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.
также той ночью был поражен Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области страны-агрессора.
Кроме этого, подразделения ССО ударили по объекту магистральной транспортной инфраструктуры – линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара".
В общем, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 20 сентября, потери российских захватчиков за 19 сентября составили 1070 человек. Также ВСУ обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, 365 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 124 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.