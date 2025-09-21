Мінус ще 1000 загарбників та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 21 вересня
- За останню добу армія противника втратила 1010 солдатів.
- Втрати техніки включають 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 553 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 29 крилатих ракет та ще 77 одиниць автомобільної техніки.
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1010 солдатів.
Які втрати ворога на 21 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 101 610 (+1010) осіб,
- танків – 11 193 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 281 (+1);
- артилерійських систем – 32 952 (+25);
- РСЗВ – 1 492 (+0);
- засобів ППО – 1 218 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61 598 (+553);
- крилатих ракет – 3 747 (+29);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 245 (+77);
- спеціальної техніки – 3 969 (+1).
Втрати росіян: останні новини
У ніч проти 20 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.
️Також тієї ночі було уражено Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області країни-агресорки.
Крім цього, підрозділи ССО вдарили по об'єкту магістральної транспортної інфраструктури – лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара".
Загалом, відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ 20 вересня, втрати російських загарбників за 19 вересня склали 1070 осіб. Також ЗСУ знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 365 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.