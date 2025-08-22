Силы обороны продолжают наносить противнику потери на поле боя. За прошедшие сутки потери российской армии в личном составе составили 790 вояк.

Войско Кремля также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также ГУР уничтожили вражеский катер возле Железного Порта: ликвидированы все члены экипажа Какие потери врага по состоянию на 22 августа? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: Личного состава – около 1 074 320 (+790) человек,

танков – 11 124 (+4);

боевых бронированных машин – 23 160 (+3);

артиллерийских систем – 31 835 (+46);

РСЗО – 1 472 (+1);

средств ПВО – 1 210 (+1);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 787 (+318);

крылатых ракет – 3 598 (+33);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 59 426 (+110);

специальной техники – 3 944 (+0).

Потери врага на 22 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Потери россиян: последние новости В Генштабе отметили, что в течение 20 августа потери российских захватчиков составили 830 человек.

Также ВСУ обезвредили танк, 5 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 315 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 114 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Напомним, что 21 августа ССО ВСУ провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Тогда спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

Кроме этого, ночью 21 августа был поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов в России и еще ряд важных объектов оккупантов.