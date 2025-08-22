Укр Рус
Мінус 790 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 22 серпня
22 серпня, 07:26
3

Мінус 790 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 22 серпня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Втрати російської армії за минулу добу становлять 790 вояків та значну кількість техніки, включаючи 4 танки і 46 артилерійських систем.

  • Загальні втрати противника з початку вторгнення: понад 1 074 320 військових, 11 124 танків, 23 160 броньованих машин та 31 835 артилерійських систем.

     

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Протягом минулої доби втрати російської армії в особовому складі склали 790 вояк.

Військо Кремля також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 22 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 074 320 (+790) осіб,
  • танків – 11 124 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 160 (+3);
  • артилерійських систем – 31 835 (+46);
  • РСЗВ – 1 472 (+1);
  • засобів ППО – 1 210 (+1);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 787 (+318);
  • крилатих ракет – 3 598 (+33);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 426 (+110);
  • спеціальної техніки – 3 944 (+0).


Втрати ворога на 22 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • В Генштабі зазначили, що протягом 20 серпня втрати російських загарбників склали 830 осіб.

  • Також ЗСУ знешкодили танк, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 315 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

  • Нагадаємо, що 21 серпня ССО ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Тоді спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

  • Крім цього, вночі 21 серпня було уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів в Росії та ще низку важливих об'єктів окупантів.