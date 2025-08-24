Во время наступлений на фронте российская армия теряет немало своих содлатов в драгоценной технике. Ежедневные враты врага публикует Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабной войны на войне в Украине погибли 1 076 070 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 24 августа 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 076 070 (+910) человек;

танков – 11 129 (+0);

боевых бронированных машин – 23 167 (+3);

артиллерийских систем – 31 898 (+40);

РСЗО – 1 472 (+0);

средств ПВО – 1 211 (+1);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 056 (+121);

крылатых ракет – 3 598 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 59 593 (+81);

специальной техники – 3 944 (+0).



Потери врага на 24 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны обезвредили оккупантов: последние новости

Украинские воины применили FPV-дроны, чтобы уничтожить россиян на Харьковском направлении. Им удалось обезвредить двух вражеских мотоциклистов и даже взорвать заминированный оккупантами мост в районе Красного Хутора. Таким образом Силы обороны серьезно усложнили логистику врагу.

На днях Российский Добровольческий Корпус, "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" и воины 5 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно отбили наступление врага в Донецкой области. Им удалось не допустить прорыва линии обороны и взять в плен 16 оккупантов.