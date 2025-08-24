Погибли более 900 россиян, уничтожена артиллерия: потери врага на 24 августа
- Общие потери российского личного состава с начала вторжения составляют 1 076 070 человек, в том числе 910 за последние сутки.
- Уничтожено 40 артиллерийских систем, бронированные машины, средство ПВО и БпЛА за последние сутки.
Во время наступлений на фронте российская армия теряет немало своих содлатов в драгоценной технике. Ежедневные враты врага публикует Генштаб ВСУ.
С начала полномасштабной войны на войне в Украине погибли 1 076 070 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 24 августа 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 076 070 (+910) человек;
- танков – 11 129 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 167 (+3);
- артиллерийских систем – 31 898 (+40);
- РСЗО – 1 472 (+0);
- средств ПВО – 1 211 (+1);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 056 (+121);
- крылатых ракет – 3 598 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 593 (+81);
- специальной техники – 3 944 (+0).
Потери врага на 24 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны обезвредили оккупантов: последние новости
Украинские воины применили FPV-дроны, чтобы уничтожить россиян на Харьковском направлении. Им удалось обезвредить двух вражеских мотоциклистов и даже взорвать заминированный оккупантами мост в районе Красного Хутора. Таким образом Силы обороны серьезно усложнили логистику врагу.
На днях Российский Добровольческий Корпус, "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" и воины 5 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно отбили наступление врага в Донецкой области. Им удалось не допустить прорыва линии обороны и взять в плен 16 оккупантов.