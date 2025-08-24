Загинули понад 900 росіян, знищено артилерію: втрати ворога на 24 серпня
- Загальні втрати російського особового складу з початку вторгнення складають 1 076 070 осіб, зокрема 910 за останню добу.
- Знищено 40 артилерійських систем, броньовані машини, засіб ППО та БпЛА за останню добу.
Під час наступів на фронті російська армія втрачає немало своїх содлатів в дорогоцінної техіки. Щоденні врати ворога публікує Генштаб ЗСУ.
Від початку повномасштабної війни на війні в Україні загинули 1 076 070 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Далі почнуться проблеми, – речник ОСУВ "Дніпро" сказав, коли росіяни знизять темп наступу
Які втрати Росії станом на 24 серпня 2025?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 076 070 (+910) осіб;
- танків – 11 129 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 167 (+3);
- артилерійських систем – 31 898 (+40);
- РСЗВ – 1 472 (+0);
- засобів ППО – 1 211 (+1);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121);
- крилатих ракет – 3 598 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 593 (+81);
- спеціальної техніки – 3 944 (+0).
Втрати ворога на 24 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони знешкодили окупантів: останні новини
Українські воїни застосували FPV-дрони, аби знищити росіян на Харківському напрямку. Їм вдалося знешкодити двох ворожих мотоциклістів та навіть підірвати замінований окупантами міст у районі Красного Хутора. Таким чином Сили оборони серйозно ускладнилои логістику ворогові.
Днями Російський Добровольчий Корпус, "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" та воїни 5 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно відбили наступ ворога на на Донеччині. Їм вдалося не допустити прориву лінії оборони та взяти в полон 16 окупантів.