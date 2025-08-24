Укр Рус
24 серпня, 07:02
Загинули понад 900 росіян, знищено артилерію: втрати ворога на 24 серпня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Загальні втрати російського особового складу з початку вторгнення складають 1 076 070 осіб, зокрема 910 за останню добу.
  • Знищено 40 артилерійських систем, броньовані машини, засіб ППО та БпЛА за останню добу.

Під час наступів на фронті російська армія втрачає немало своїх содлатів в дорогоцінної техіки. Щоденні врати ворога публікує Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабної війни на війні в Україні загинули 1 076 070 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 24 серпня 2025?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько  1 076 070 (+910) осіб;
  • танків – 11 129 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 167 (+3);
  • артилерійських систем – 31 898 (+40);
  • РСЗВ – 1 472 (+0);
  • засобів ППО – 1 211 (+1);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121);
  • крилатих ракет – 3 598 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 593 (+81);
  • спеціальної техніки – 3 944 (+0).


Втрати ворога на 24 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони знешкодили окупантів: останні новини

Українські воїни застосували FPV-дрони, аби знищити росіян на Харківському напрямку. Їм вдалося знешкодити двох ворожих мотоциклістів та навіть підірвати замінований окупантами міст у районі Красного Хутора. Таким чином Сили оборони серйозно ускладнилои логістику ворогові.

Днями Російський Добровольчий Корпус, "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" та воїни 5 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно відбили наступ ворога на на Донеччині. Їм вдалося не допустити прориву лінії оборони та взяти в полон 16 окупантів.