Уничтожено еще 1 140 оккупантов и много техники, среди которой 2 самолета: потери врага на 27 ноября
- ВСУ ликвидировали 1 140 оккупантов и уничтожили немало техники.
- Среди ликвидированной техники 2 самолета, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, и 214 беспилотников оперативно-тактического уровня.
ВСУ сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали захватчиков.
Какие потери врага на 27 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 169690 (+1 140) человек,
- танков – 11 373 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 628 (+3);
- артиллерийских систем – 34 709 (+21);
- РСЗО – 1 550 (+1);
- средств ПВО – 1 253 (+1);
- самолетов – 430 (+2);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214);
- крылатых ракет – 3 995 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 351 (+109);
- специальной техники – 4 008 (+1).
Потери россиян: последние новости
В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины ударили по заводу по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах.
Также под ударом дронов был командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии врага, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донецкой области, а также место накопления личного состава россиян на Покровском направлении.
На днях бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными дронами ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае.
СБУ также ударила по оккупантам в Донецкой области. Так, в Покровске была уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV. Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БпЛА Zala и "Гербера" в тылу врага на территории Донецкой области.