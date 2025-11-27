Уничтожено еще 1 140 оккупантов и много техники, среди которой 2 самолета: потери врага на 27 ноября

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Потери врага на 27 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины ударили по заводу по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах.

Также под ударом дронов был командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии врага, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донецкой области, а также место накопления личного состава россиян на Покровском направлении.

На днях бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными дронами ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае.