Знищено ще 1 140 окупантів і багато техніки, серед якої 2 літаки: втрати ворога на 27 листопада
- ЗСУ ліквідували 1 140 окупантів та знищили чимало техніки.
- Серед ліквідованої техніки 2 літаки, 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, та 214 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували загарбників.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 27 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 169690 (+1 140) осіб,
- танків – 11 373 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 628 (+3);
- артилерійських систем – 34 709 (+21);
- РСЗВ – 1 550 (+1);
- засобів ППО – 1 253 (+1);
- літаків – 430 (+2);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214);
- крилатих ракет – 3 995 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 351 (+109);
- спеціальної техніки – 4 008 (+1).
Втрати ворога на 27 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
В ніч на 26 листопада Сили оборони України вдарили по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах.
Також під ударом дронів був командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії ворога, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу росіян на Покровському напрямку.
Днями бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними дронами низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї.
СБУ також вдарила по окупантах у Донецькій області. Так, у Покровську було знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV. Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА Zala та "Гербера" в тилу ворога на території Донеччини.