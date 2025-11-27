Укр Рус
24 Канал Новини України Знищено ще 1 140 окупантів і багато техніки, серед якої 2 літаки: втрати ворога на 27 листопада
27 листопада, 06:49
3

Знищено ще 1 140 окупантів і багато техніки, серед якої 2 літаки: втрати ворога на 27 листопада

Ірина Марціяш
Основні тези
  • ЗСУ ліквідували 1 140 окупантів та знищили чимало техніки.
  • Серед ліквідованої техніки 2 літаки, 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, та 214 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували загарбників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Мінуснули "Тор", "Бук" і С-400: в ГУР показали, як нищать російську ППО 

Які втрати ворога на 27 листопада?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 169690 (+1 140) осіб,
  • танків – 11 373 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 628 (+3);
  • артилерійських систем – 34 709 (+21);
  • РСЗВ – 1 550 (+1);
  • засобів ППО – 1 253 (+1);
  • літаків – 430 (+2);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214);
  • крилатих ракет – 3 995 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 351 (+109);
  • спеціальної техніки – 4 008 (+1).


Втрати ворога на 27 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Дивіться також Було важко дістатися: військовий експерт оцінив втрати ворога через масовану атаку по Таганрогу 

Втрати росіян: останні новини

  • В ніч на 26 листопада Сили оборони України вдарили по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах. 

  • Також під ударом дронів був командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії ворога, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу росіян на Покровському напрямку.

  • Днями бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними дронами низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї.

  • СБУ також вдарила по окупантах у Донецькій області. Так, у Покровську було знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV. Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА Zala та "Гербера" в тилу ворога на території Донеччини.