Минус еще 800 оккупантов и десятки единиц российской техники: потери врага на 27 октября
- За минувшие сутки потери российской армии составили 800 человек.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 1 136 890 военных и тысячи техники.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 800 захватчиков.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 27 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 136 890 (+800) человек,
- танков – 11 293 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 480 (+3);
- артиллерийских систем – 34 036 (+34);
- РСЗВ – 1 527 (+1);
- средств ПВО – 1 230 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 946 (+547);
- крылатых ракет – 3 880 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 655 (+138);
- специальной техники – 3 981 (+0).
Потери врага на 27 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
В воскресенье, 26 октября, стало известно, что спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав беспилотники, атаковали 3 радиолокационных станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Так, этот раз под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", РЛС П-18 "Терек", РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".
К слову, в течение 25 октября потери российских захватчиков составили 900 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 214 беспилотных летательных аппаратов и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.