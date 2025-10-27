Мінус ще 800 окупантів та десятки одиниць російської техніки: втрати ворога на 27 жовтня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 800 загарбників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Які втрати ворога на 27 жовтня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають: Особового складу – близько 1 136 890 (+800) осіб,

танків – 11 293 (+2);

бойових броньованих машин – 23 480 (+3);

артилерійських систем – 34 036 (+34);

РСЗВ – 1 527 (+1);

засобів ППО – 1 230 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547);

крилатих ракет – 3 880 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 655 (+138);

спеціальної техніки – 3 981 (+0).

Втрати ворога на 27 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини В неділю, 26 жовтня, стало відомо, що спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши безпілотники, атакували 3 радіолокаційних станції ворога та десантний катер окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Так, цього разу під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", РЛС П-18 "Тєрєк", РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" та десантний катер "БК-16".

До слова, протягом 25 жовтня втрати російських загарбників склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 214 безпілотних літальних апаратів та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.