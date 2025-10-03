Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:



Потери врага на 3 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В полномасштабной войне против Украины Россия потеряла уже больше людей, чем в двух Чеченских войнах, погибли больше солдат, чем бойцов СССР в Афганистане. Однако и война против Украины в целом превысила масштабы упомянутых конфликтов. Почему враг имеет такие существенные потери – читайте в нашей аналитике.

На фоне войны и гибели многих россиян, Власти Санкт-Петербурга провели тендер на модернизацию городского крематория. После расширения он может стать крупнейшим в Европе, ежедневно там планируют проводить до 240 процедур.