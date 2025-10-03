Ликвидированы 970 оккупантов и их техника: потери врага на 3 октября
- За сутки ликвидировано более 900 российских солдат, всего 1 113 430 человек с начала вторжения.
- Потерян 1 танк, 1 боевая бронированная машина, 13 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 273 БпЛА за последние сутки.
Украинские Силы обороны борются с оккупантами и наносят им серьезные потери. За сутки на фронте ликвидировано более 900 российских солдат.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сколько военных и техники потеряла Россия сегодня?
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 113 430 (+970) человек,
- танков – 11 225 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 297 (+1);
- артиллерийских систем – 33 413 (+13);
- РСЗО – 1 514 (+1);
- средств ПВО – 1 222 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 66 093 (+273);
- крылатых ракет – 3 793 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 325 (+77);
- специальной техники – 3 970 (+0).
Потери врага на 3 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг имеет серьезные потери на фронте: что известно
В полномасштабной войне против Украины Россия потеряла уже больше людей, чем в двух Чеченских войнах, погибли больше солдат, чем бойцов СССР в Афганистане. Однако и война против Украины в целом превысила масштабы упомянутых конфликтов. Почему враг имеет такие существенные потери – читайте в нашей аналитике.
На фоне войны и гибели многих россиян, Власти Санкт-Петербурга провели тендер на модернизацию городского крематория. После расширения он может стать крупнейшим в Европе, ежедневно там планируют проводить до 240 процедур.
Украина улучшила свои результаты по дальнобойности, а потому теперь поражает врага не только в Украине, но и на его территории. Удары со стороны Украины дают результаты для успеха в контрнаступательных операциях, а также уничтожают российское вооружение, логистику и нефтеперерабатывающие заводы.