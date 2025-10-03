Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно складають:



Втрати ворога на 3 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія втратила вже більше людей, ніж у двох Чеченських війнах, загинули більше солдатів, ніж бійців СРСР в Афганістані. Однак і війна проти України загалом перевищила масштаби згаданих конфліктів. Чому ворог має такі суттєві втрати – читайте в нашій аналітиці.

На тлі війни та загибелі багатьох росіян, Влада Санкт-Петербурга провела тендер на модернізацію міського крематорію. Після розширення він може стати найбільшим у Європі, щоденно там планують проводити до 240 процедур.