На Донбассе разбили важный для врага завод: обзор фронта от Свитана

В оккупированном Соледаре Донецкой области зафиксировали попадание по важному для россиян заводу. Оккупанты использовали мощности предприятия для ремонта техники.

Завод враг использовал прежде всего для ремонта танков. Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Разбомбили важный для россиян завод

"Уничтожение этой ремонтной базы было одной из первоочередных задач, как только мы получили достаточное количество ракет", – сказал полковник запаса.

В общем таких целей на Донбассе еще сотни единиц. Только нехватка ракет не позволяет добраться до большинства из них.

ВСУ уничтожили вражескую колонну возле границы

Вооруженные Силы уничтожили колонну вражеской техники, что двигалась в Суджанском районе России. Город Суджа расположен в нескольких десятках километров от российско-украинской границы. Там Россия сконцентрировала около 10 тысяч оккупантов для "наступления" на Сумы.

Конечно, были отслежены перемещения колонн. Как только появилась возможность накрыть колонну, то использовали стандартный способ – уничтожается первая и последняя машины, а дальше идет расстрел как в тире, потому что они не могут двигаться,

– пояснил военный эксперт.

На Запорожье уничтожили одну из основных российских САУ

По предварительной информации, украинским защитникам удалось ликвидировать около 12 единиц техники оккупантов.

Наши защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Запорожском направлении. Это одна из основных самоходных артиллерийских установок оккупационной армии, которая работает в связке с "Орланами".

Это очень серьезный противник в контрбатарейной борьбе, поэтому для нас важно уничтожение и самих САУ "Мста-С", и российских "глаз" – "Орланов",

– подчеркнул полковник запаса.

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