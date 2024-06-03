На Донбасі розбили важливий для ворога завод: огляд фронту від Світана
В окупованому Соледарі Донецької області зафіксували влучання по важливому для росіян заводу. Окупанти використовували потужності підприємства для ремонту техніки.
Завод ворог використовував насамперед для ремонту танків. Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Розбомбили важливий для росіян завод
"Знищення цієї ремонтної бази було одним з першочергових завдань щойно ми отримали достатню кількість ракет", – сказав полковник запасу.
Загалом таких цілей на Донбасі ще сотні одиниць. Лише нестача ракет не дозволяє дістатися до більшості з них.
ЗСУ знищили ворожу колону біля кордону
Збройні Сили знищили колону ворожої техніки, що рухалася Суджанським районом Росії. Місто Суджа розташоване за кілька десятків кілометрів від російсько-українського кордону. Там Росія сконцентрувала близько 10 тисяч окупантів для "наступу" на Суми.
Звісно, були відстежені переміщення колон. Щойно з'явилася можливість накрити колону, то використали стандартний спосіб – знищується перша й остання машина, а далі йде розстріл як у тирі, тому що вони не можуть рухатися,
– пояснив військовий експерт.
На Запоріжжі знищили одну з основних російських САУ
Наші оборонці знищили російську САУ "Мста-С" на Запорізькому напрямку. Це одна з основних самохідних артилерійських установок окупаційної армії, яка працює у зв'язці з "Орланами".
Це дуже серйозний противник у контрбатарейній боротьбі, тому для нас важливе знищення і самих САУ "Мста-С", і російських "очей" – "Орланів",
– підкреслив полковник запасу.
Ситуація на фронті: останні новини
- Станом на 3 червня Збройні Сили України ліквідували понад 511 тисяч російських солдатів. Крім того, оборонці знищили понад 72 тисячі ворожої техніки.
- Упродовж доби 2 червня на фронті зафіксували 78 бойових зіткнень. На Покровському напрямку важка ситуація. Також окупаційне військо намагається тиснути на Сіверському та Куп'янському напрямках.
- Окупанти штурмують острів Нестрига на Півдні. В Силах оборони Півдня повідомили, що росіяни прагнуть у такий спосіб створити плацдарм на правобережжі Херсонщини.